Spoleto, controlli per San Ponziano: denunciato cittadino tunisino per false generalità e violazione del foglio di via

Durante la settimana che ha visto la città di Spoleto celebrare il proprio Santo Patrono, San Ponziano, i Carabinieri, impiegati anche nei servizi di rappresentanza con militari in grande uniforme e una pattuglia ippomontata del 4° Reggimento a cavallo di Roma, hanno continuato a garantire il pronto intervento finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

In tale contesto, nel corso delle verifiche effettuate, un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Spoleto, nel controllare numerosi astanti che sostavano in orario serale in Piazza della Vittoria, insospettiti dal repentino tentativo di allontanamento di uno di questi, procedevano alla sua immediata identificazione.

Nutrendo dubbi sulla veridicità delle generalità fornite dall’uomo, provvisto solo di una foto dei documenti, i militari decidevano di approfondire gli accertamenti in Caserma.

I successivi controlli permettevano infatti di accertare la sua vera identità, un 19enne tunisino residente nel Comune di Castel Ritaldi, già destinatario del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Spoleto per la durata di quattro anni, emesso dal Questore di Perugia in data 3 dicembre 2025.

In forza di così rilevanti elementi probatori, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di reato anzidette.