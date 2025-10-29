Spello, servizio navetta gratuito per Cimitero civico di San Girolamo

dal 31 ottobre al 2 novembre
In occasione della commemorazione dei defunti, da venerdì 31 ottobre al 2 novembre, i cittadini che si recheranno al Cimitero civico di San Girolamo potranno usufruire del tradizionale servizio di trasporto gratuito istituito dal Comune di Spello.
Nel dettaglio, la navetta seguirà il seguente percorso:
FERMATE ANDATA: Stazione – P.zza della Pace – P.zza Kennedy – V. della Circonvallazione – Vallegloria – Cimitero con i seguenti orari: 10.30-11.45-14.00-15.00-16.15.
FERMATE RITORNO: Cimitero – Vallegloria – V. della Circonvallazione