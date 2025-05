Spello, mobilità urbana: nuove disposizioni su sosta e accessibilità

Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili

Nuove disposizioni relative alla sosta nel parcheggio retrostante la Villa dei Mosaici in località Sant’Anna: con delibera n. 107 del 15 maggio 2025, a partire dal 1° giugno si prevede che gli stalli di sosta a pagamento già attivi in gran parte dell’area, saranno estesi a tutto il parcheggio.

La misura si pone l’obiettivo di favorire una maggiore funzionalità e rotazione dei veicoli e di ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili, migliorando così l’accesso e la mobilità urbana; sarà istituito anche uno stallo riservato ai veicoli a servizio di persone con disabilità.

Si ricordano le ulteriori disposizioni introdotte a partire dal 1° marzo che rispondono direttamente alle esigenze dei residenti del centro storico di trovare parcheggio nelle aree in prossimità delle proprie abitazioni migliorando così concretamente la qualità della vita nel centro storico tramite una riorganizzazione degli spazi pubblici esistenti e l’implementazione dei parcheggi riservati a chi vi abita.

Il lavoro è il risultato di un percorso di approfondimento e confronto svolto con oculatezza e attenzione tra la Giunta e la Polizia municipale per la puntuale verifica delle connesse attività di programmazione e controllo. Nel dettaglio, sono stati confermate e istituite aree di sosta riservate ai residenti: in riferimento agli elenchi di strade “A” e “B” (individuate con delibera di Giunta comunale n. 178 del 19.10.2022), si ricorda che: le aree riservate agli utenti delle strade “A” includono: via della Liberazione (tratto da ascensore a salire), piazzetta del Municipio (area dietro al Comune), parcheggio Vitali Rosi (dietro la scuola primaria), parcheggio via Borgo del Teatro, piazza delle Foglie, piazza Gramsci, piazza Vallegloria (rif. delibera GC n. 123/2024), via Poeta (area contigua al muro del convento delle suore), parcheggio esterno a Porta Montanara, via Torre Belvedere (Belvedere-Cappuccini, area adiacente al Palazzo Preziosi, area di fronte ai civici 10/12 e alla Chiesa di S. Martino). Per le strade dell’elenco “B”, gli stalli riservati si trovano in: piazza Carlo Carretto, via Torri di Properzio, largo Buonaventura Peppoloni, via Mura Vecchie, piazzetta S. Paolo, largo Veronica Giuliani, via Tempio di Diana (aree laterali), via Sant’Anna (tratto tra Porta Consolare e via della Liberazione), via Martin Luther King (via adiacente), via delle Mura (da via Sambucaro a via della Liberazione).

Nuova regolamentazione per la sosta anche nell’area compresa tra via Consolare e via Porta Chiusa: è stata disposta la sosta limitata a un massimo di 30 minuti, con l’obbligo di esporre il disco orario in modo ben visibile all’interno del veicolo. La regolamentazione è attiva 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi. Infine, in Piazza Francesco Proietti Bocchini è stato istituito il divieto di transito nei giorni feriali, con l’eccezione dei veicoli degli utenti del Distretto sanitario. Gli utenti devono esporre in modo ben visibile il contrassegno fornito dal personale del Distretto e la sosta è consentita per tutta la durata dell’assistenza prestata, nell’arco dell’attività giornaliera del Distretto, dalle ore 7.00 alle 20.00 nei giorni feriali. Fuori da queste fasce orarie e nei giorni festivi, la sosta sarà libera, ad eccezione dei posti con stallo giallo, riservati al personale sanitario.

Si tratta di una nuova regolamentazione che rende la sosta più sostenibile e accessibile per gli utenti del Distretto sanitario e si colloca nell’ambito della disponibilità ad ascoltare e rispondere alle esigenze espresse in più occasioni da cittadini e residenti.