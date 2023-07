Spello, emergenza calore: rinnovata la convenzione con Auser Foligno

Per lo svolgimento di servizi gratuiti a supporto di anziani e soggetti fragili. Molteplici le attività in programma dal 1 luglio al 30 settembre

Si rinnova anche quest’anno la convenzione tra Comune di Spello e l’Associazione di Volontariato Auser Foligno: l’intesa formalizzata nei giorni scorsi in seguito a deliberazione di Giunta, è volta a supportare gli anziani e le persone più fragili durante il periodo estivo attraverso l’erogazione di molteplici servizi gratuiti. A partire dal 1 luglio e fino al 30 settembre saranno assicurati servizi di accompagnamento per esigenze di assistenza sanitaria e assistenziale, di consegna a domicilio di generi alimentari e di beni di prima necessità per persone non auto-sufficienti o che versino in stato di bisogno; è inoltre previsto un sostegno psicologico, erogabile anche mediante il servizio di telefonia sociale “Filo d’Argento”, che punta a contrastare l’insorgere di fenomeni di abbandono e solitudine degli anziani. In più, quest’anno, sono previste anche attività ricreative e di socializzazione.

“Il Comune di Spello riconosce e promuove il valore del volontariato attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio nella gestione di iniziative di pubblica utilità, come attività educative e socio-assistenziali – commenta l’assessore al sociale Rosanna Zaroli – il servizio quest’anno viene riproposto con alcune integrazioni come le attività ricreative volte a contrastare le solitudini e il rischio di isolamento che può colpire le persone anziane o fragili soprattutto durante il periodo estivo”.

Per qualsiasi informazione e necessità è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: Servizi Sociali Comune 0742/300057 339/8726749 Auser Foligno 338/3383284 349/1517613 Lega SPI Spello 0742 652287, numero verde emergenze 800.99.59.88.