Spello: di nuovo accessibile un’area del Piazzale delle Querce. L’area era stata sottoposta ad una riqualifica del territorio ed è ora di nuovo a disposizione dei cittadini

Sarà riconsegnata lunedì 31 maggio una parte dell’area del piazzale delle Querce interessata dagli interventi di riqualificazione, infrastrutturali, del verde e paesaggistici.

Tornerà così fruibile un’area strategica per la città anche in vista della stagione estiva in cui sarà maggiore l’affluenza turistica. Nei prossimi giorni, inizieranno i lavori per la zona rimanente che attualmente era rimasta destinata all’utilizzo pubblico. In autunno saranno invece completati gli interventi di finitura del verde e dell’arredo urbano.