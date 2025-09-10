Spello, concerto della Banda Musicale della Marina Militare

Il 12 settembre alle ore 17.30

l fascino senza tempo del sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore farà da sfondo, venerdì 12 settembre alle ore 17.30, a un appuntamento musicale di straordinaria rilevanza: il concerto della Banda Musicale della Marina Militare. Direttore Capitano di Vascello M° Antonio Barbagallo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra un’ampia rete di realtà associative del territorio: Pro Loco di Spello, Associazione Musicale Properzio, Unità Pastorale Santa Maria Maggiore, ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), Comitato per Acquatino, Centro Sociale Costantino Imperatore, Comitato per Capitan Loreto, Centro Sociale San Felice, Le Infiorate di Spello e BCC di Spello e del Velino, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Spello. La Banda Musicale della Marina Militare custodisce un ricco patrimonio musicale che spazia dalle opere classiche a quelle contemporanee, dimostrando come tradizione e modernità si fondano in perfetto equilibrio.

L’iniziativa è gratuita e offerta alla cittadinanza. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà all’interno della Chiesa di Sant’Andrea. La città è pronta ad accogliere con particolare orgoglio questa manifestazione, esempio virtuoso di come il patrimonio storico possa essere valorizzato attraverso eventi culturali d’eccellenza, offrendo a residenti e visitatori esperienze di autentico splendore artistico.

Un’opportunità irripetibile per vivere un affascinante connubio tra storia, arte e musica, dove ogni melodia echeggerà tra le antiche pietre di Spello. Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.