Spari con softair a Elce: denunciato minorenne per getto pericoloso di cose

Il minorenne ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 5 fucili da softair, 2 pistole da softair, 11 caricatori e migliaia di pallini di vario calibro e colore,

Questa mattina, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nel quartiere Elce dove era stato segnalato un giovane intento a sparare con dei fucili da softair da un’abitazione, in seguito denunciato per il reato di getto pericoloso di cose.

Nello specifico, è stato un cittadino che, avendo notato il giovane armato di fucile affacciato da un’abitazione, allarmato, ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato.

Gli operatori della Squadra Mobile, giunti sul posto, si sono recati presso l’appartamento in questione, all’interno della quale sono stati identificati tre minorenni uno dei quali, sentito in merito, dopo aver confermato di aver sparato alcuni colpi dalla finestra dell’abitazione, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 5 fucili da softair, 2 pistole da softair, 11 caricatori e migliaia di pallini di vario calibro e colore, materiale sottoposto a sequestro.

Al termine delle attività di rito, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di getto pericoloso di cose.

Sono ancora in corso gli accertamenti del personale della Squadra Mobile, finalizzati a verificare se il minore sia anche l’autore degli altri episodi analoghi, verificatisi negli scorsi giorni nel quartiere di Ponte d’Oddi.