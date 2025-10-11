Spaccio in flagranza: arrestato dalla Polizia



Sorpreso mentre cedeva due dosi di droga a una donna

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della Stazione di Sant’Anna, a Perugia, ha tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 1988, gravato da numerosi precedenti di polizia, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nel corso di uno specifico servizio di osservazione, il personale della locale Squadra Mobile ha notato il 37enne che, dopo aver prelevato alcuni oggetti da dietro un cespuglio, li cedeva ad una donna.

La stessa, fermata poco dopo dai poliziotti, ha consegnato due involucri di cellophane contenenti della sostanza che, dai successivi accertamenti del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo eroina e cocaina.

Sentita in merito, la donna ha confermato di aver acquistato lo stupefacente dall’uomo per un corrispettivo di 50 euro.

A quel punto gli agenti hanno fermato l’uomo che è stato sottoposto a perquisizione personale, attività che ha dato esito positivo.

Infatti, il 37enne è stato trovato in possesso di 19 dosi di eroina e 20 dosi di cocaina, nonché di un telefono cellulare dedicato alla suddetta attività di spaccio, materiale che è stato sottoposto a sequestro.

Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il cittadino tunisino è tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, nell’ambito del quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 8, in assenza di autorizzazione del Giudice.

Perugia 11 Ottobre 2025