Sostegno “Spettacoli dal vivo”, c’è il bando 2024 per chiedere il contributo

Sostegno “Spettacoli dal vivo”: i progetti e le spese ammissibili, come fare domanda e le scadenze

Con Determinazione dell’AU di Sviluppumbria, torna a disposizione un nuovo bando a sostegno dei progetti Spettacoli dal vivo 2024. Con una dotazione di 2.000.000 euro – i cui criteri per l’emanazione sono stati approvati dalla Regione Umbria con DGR n.1064 del 20 settembre 2024 – è finalizzato a sostenere il settore dello spettacolo in un’ottica di riavvio e rilancio della filiera culturale della regione con il fine di incentivare la creazione di nuove produzioni, in ottica cross-settoriale e multicanale, favorendo la collaborazione tra filiere e istituzioni culturali. La domanda di agevolazione può essere presentata da Micro, Piccole e Medie imprese e da tutti gli altri soggetti che operano in regime d’impresa che risultino regolarmente costituiti ed iscritti al REA e che svolgano attività nel campo dello spettacolo dal vivo.

Le iniziative ammesse. Il progetto presentato potrà consistere in un programma di attività di: spettacoli dal vivo (attività di produzione o attività di ospitalità di rappresentazioni) in tutte le sue forme anche a carattere cross-settoriale e multicanale; sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo, progetti di attività circensi, degli artisti di strada, spettacoli di burattini/marionette e teatro di figura.

Le iniziative escluse. Sono espressamente esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre e manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico. Per produzione di spettacolo dal vivo si intende la creazione artistica e di allestimento tecnico di spettacoli realizzati con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinati ad un pubblico. Per ospitalità si intende, invece, lo svolgimento di attività di rappresentazione di spettacoli in spazi attrezzati e destinate al pubblico.

Il range per le spese ammissibili. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentano spese strettamente legate alla realizzazione del progetto, quali costi diretti per personale, artisti e altri costi per servizi relativi all’organizzazione, allestimento, comunicazione e pubblicità, per un importo non inferiore a € 21.000,00 e non superiore a €98.000,00 sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari al 70% delle spese ammissibili.

Come partecipare e le scadenze. Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente tramite sportello online https://bandi.sviluppumbria.it, accedendo alla pagina dedicata all’avviso tramite SPID. Il Portale online sarà accessibile per la compilazione e l’invio delle domande a partire dalle ore 10 del prossimo 2 dicembre e fino alle ore 12 del 17 gennaio 2025. Il Bando verrà pubblicato nel BURU del 19 novembre 2024. Per maggiori informazioni visitare il sito www.sviluppumbria.it