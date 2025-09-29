Sospesa la preside del liceo Alessi. Ferdinandi e Tizi: “Oggi guardiamo con fiducia al futuro”

Dichiarazione della Sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi a seguito della lettera inviata dalla dirigente scolastica del liceo scientifico G.Alessi, Laura Carmen Paladino, agli studenti inerente la sua sospensione disposta dall’USR Umbria.

«Il provvedimento assunto dall’Ufficio scolastico regionale rappresenta un passaggio importante per il Liceo scientifico ‘Galeazzo Alessi’ – afferma la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi –. Dopo mesi di difficoltà, che come Amministrazione abbiamo seguito puntualmente, auspichiamo che questa decisione possa restituire serenità alla comunità scolastica e permettere agli studenti di vivere pienamente il loro percorso di crescita e di formazione. La scuola è un presidio essenziale di vita civile e culturale per la città e continueremo a sostenerla con attenzione e vicinanza».

«La vicenda del liceo Alessi – aggiunge l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi – ha visto nei mesi scorsi la mobilitazione di famiglie e studenti, che hanno saputo rivendicare con forza e responsabilità il proprio diritto allo studio. Abbiamo condiviso con loro interlocuzioni e momenti di ascolto, facendo nostra la loro richiesta di cambiamento. Oggi guardiamo con fiducia al futuro, certi che si possa finalmente ristabilire un clima di dialogo e collaborazione».

La Sindaca e l’Assessora sottolineano inoltre l’importanza di mantenere un clima di rispetto istituzionale in questa fase delicata: «Riconosciamo la complessità del momento – dichiarano Ferdinandi e Tizi – e confidiamo che il percorso avviato dall’Ufficio scolastico regionale possa favorire un assetto stabile e sereno per l’istituto. Il nostro pensiero è rivolto in primo luogo agli studenti, alle famiglie e ai docenti, che meritano di ritrovare quanto prima condizioni di normalità e fiducia».

Il Comune di Perugia rinnova la propria fiducia nell’operato dell’Ufficio scolastico regionale e conferma l’impegno a continuare a vigilare e a sostenere la comunità scolastica del liceo Alessi, affinché la scuola sia sempre più luogo di serenità, partecipazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno.”