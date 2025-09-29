Sospesa la preside del liceo Alessi. Ferdinandi e Tizi: “Oggi guardiamo con fiducia al futuro”

La professoressa Laura Carmen Paladino è stata sollevata dall’incarico a partire da oggi, lunedì 29 settembre
«Il provvedimento assunto dall’Ufficio scolastico regionale rappresenta un passaggio importante per il Liceo scientifico ‘Galeazzo Alessi’ – afferma la Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi –. Dopo mesi di difficoltà, che come Amministrazione abbiamo seguito puntualmente, auspichiamo che questa decisione possa restituire serenità alla comunità scolastica e permettere agli studenti di vivere pienamente il loro percorso di crescita e di formazione. La scuola è un presidio essenziale di vita civile e culturale per la città e continueremo a sostenerla con attenzione e vicinanza».
«La vicenda del liceo Alessi – aggiunge l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi – ha visto nei mesi scorsi la mobilitazione di famiglie e studenti, che hanno saputo rivendicare con forza e responsabilità il proprio diritto allo studio. Abbiamo condiviso con loro interlocuzioni e momenti di ascolto, facendo nostra la loro richiesta di cambiamento. Oggi guardiamo con fiducia al futuro, certi che si possa finalmente ristabilire un clima di dialogo e collaborazione».
La Sindaca e l’Assessora sottolineano inoltre l’importanza di mantenere un clima di rispetto istituzionale in questa fase delicata: «Riconosciamo la complessità del momento – dichiarano Ferdinandi e Tizi – e confidiamo che il percorso avviato dall’Ufficio scolastico regionale possa favorire un assetto stabile e sereno per l’istituto. Il nostro pensiero è rivolto in primo luogo agli studenti, alle famiglie e ai docenti, che meritano di ritrovare quanto prima condizioni di normalità e fiducia».
Il Comune di Perugia rinnova la propria fiducia nell’operato dell’Ufficio scolastico regionale e conferma l’impegno a continuare a vigilare e a sostenere la comunità scolastica del liceo Alessi, affinché la scuola sia sempre più luogo di serenità, partecipazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno.”