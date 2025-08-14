Sorpreso mentre appiccava un incendio, arrestato dai Carabinieri

Le indagini lo collegano ad altri undici incendi avvenuti nel Comune

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Todi hanno arrestato un 45enne, di origini cilene e con precedenti di polizia, per il reato di incendio boschivo doloso.

L’uomo, sorpreso in possesso di accendini e fogli di carta usati per innescare le fiamme, è stato colto in flagrante mentre appiccava un incendio lungo la Strada Provinciale 380, nei pressi di Ponte Martino.

Le fiamme, che si erano già propagate per circa 50 metri lungo il ciglio stradale, avevano raggiunto sterpaglie e alberi di basso fusto, minacciando un’abitazione nelle vicinanze. Nella circostanza, quindi, grazie al pronto coordinamento tra i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Todi, l’incendio è stato rapidamente contenuto prima che potesse estendersi o minacciare l’area circostante.

Inoltre, l’attività info-investigativa condotta sul terreno dai Carabinieri del N.O.R.M. di Todi ha consentito di far emergere ulteriori indizi tali da far ritenere che l’arrestato sia stato l’autore anche di altri undici episodi incendiari verificatisi nel Comune di Todi tra il 20 luglio ed il 10 agosto u.s., sempre nella medesima località. Alla base degli episodi contestatigli non vi sarebbe alcuna specifica motivazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con dispositivo elettronico di controllo.