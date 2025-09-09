Sorpreso con 60 grammi tra eroina e cocaina: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, di origini tunisine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Il soggetto, noto alle Forze dell’ordine, sorpreso in via Solatia nell’atto di cedere sostanza stupefacente ad un giovane, allontanatosi celermente dal luogo, alla vista dei militari si è dato a precipitosa fuga all’interno della vicina boscaglia, lanciandosi da un muro alto circa 4 metri.

Raggiunto dai Carabinieri, l’uomo ha opposto viva resistenza colpendo i militari con calci e pugni e tentando di estrarre dal proprio borsello un oggetto risultato essere successivamente uno spray al peperoncino.

Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, il 36enne è stato sorpreso in possesso di 127 involucri termosaldati, contenenti complessivamente 41 g di eroina e 19,5 di cocaina, la somma in contanti di 1.510 euro, costituente provento dell’attività di spaccio, insieme ad una bomboletta di spray al peperoncino, il tutto sottoposto a sequestro.

Gli ulteriori accertamenti condotti in Caserma hanno consentito agli operanti di accertare che l’interessato era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione per cumulo pene concorrenti.

In ragione della condotta tenuta, dei gravi elementi probatori raccolti dai militari, insieme alla misura restrittiva a carico, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto ed è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.