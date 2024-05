Solidarietà: Ant allestisce un temporary shop solidale per l’estate

L’iniziativa fino al 7 giugno per sostenere l’assistenza ai malati oncologici

L’estate si avvicina e la Fondazione Ant Umbria ha pensato di lanciare una nuova iniziativa ad hoc per la bella stagione, un Summer temporary shop solidale.

Fino al 7 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, nella sede di Perugia in via D. Birago 48-52 sarà possibile trovare abbigliamento da adulti e bambini, costumi, oggettistica per la casa e borsette piene di prodotti alimentari. Tanti oggetti raccolti dai volontari grazie alla generosità di realtà solidali del territorio e non solo. L’intento è sempre lo stesso: sostenere l’assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica.

Oltre a trovare un po’ di tutto, sarà una buona occasione per conoscere quanto Ant realizza in Umbria, in cosa consiste l’attività svolta e, magari, entrare a far parte del gruppo di volontari.

Per informazioni: Francesca 348 3150317 – Tiziana 342 7662550 – Eleonora 340 5173546 – Paolo 345 2607168.