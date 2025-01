Sold out al Melisso per il TEDxSpoleto 2025, l’11 gennaio “L’Uomo, il Genio”

Spoleto, 9 gennaio 2025 –Saranno diciotto i TEDx che si terranno nel mondo sabato 11 gennaio 2025. In Italia solamente uno: quello di Spoleto. L’evento, giunto alla quarta edizione, porterà al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi dodici speakers provenienti da tutta Italia. A loro disposizione dodici minuti e un punto rosso sul palco dal quale parlare.

Si avvicina la nuova edizione di TEDxSpoleto. L’evento, patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Camera di Commercio dell’Umbria e dal Comune di Spoleto, è già sold out da giorni. L’organizzazione, a cura dell’Associazione Culturale Tuttoggi, coinvolge decine di volontari, aziende locali e partner internazionali.

A divulgare le storie di valore saranno: Alessandro Ronca, esperto di autosufficienza ed energie rinnovabili, che parlerà di orti autoirriganti, cibo sano e sostenibile e tecnologia sottrattiva; Marco Maria Alemagna, headhunter cittadino del mondo, che con il suo discorso punterà a rimettere l’uomo al centro; Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore del Comune di Spoleto, che in qualità di imprenditore agricolo tratterà il tema del Genius Loci; Dongdong Camanni, atleta paralimpico che racconterà la sua incredibile storia contro ogni barriera fisica e mentale; Andrea Cecconelli, ingegnere umbro che parlerà dell’insostituibile ruolo del genio umano in rapporto all’AI; Luca Chiabolotti, artista e influencer con l’obiettivo di ispirare chiunque stia attraversando un momento di crisi a trovare nella creatività gli strumenti per la rinascita. Nella rosa anche due giovanissimi tra i 100 Under 30 della rivista Forbes: Elena del Pup, bioinformatica in Olanda che tratterà il rapporto tra scienza e società e Duccio Travaglini imprenditore torinese che affronterà il tema del cambiamento climatico. E poi ancora Matteo Porru, scrittore, giornalista, editorialista di soli 23 anni, che racconterà la sua toccante storia; Luciana Regina, filosofa che, nei 12 minuti a disposizione, inviterà il pubblico a pensare nell’ottica che “pensare meglio” è un diritto di cittadinanza; Tiziano Storti, attore, regista e docente di improvvisazione teatrale che parlerà proprio dell’improvvisazione come unica certezza; Gianni Valerio Vinci, ricercatore romano presso l’Istituto Superiore di Sanità, che racconterà dell’ordine che emerge dal rumore. Sul palco anche Anna Chiara Farneti e Stefano Baroni che allieteranno il pubblico con tre performance musicali.

Ancora disponibili i biglietti in streaming su www.tedxspoleto.it