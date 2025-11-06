Socialità in via Birago: vino e castagne per ritrovarsi in piazzetta. Torna Piazza diVigna

Venerdì 7 novembre torna la 3a edizione di Piazza diVigna : 7 cantine umbre in degustazione in abbinamento ai marroni del Mugello

Dalle 18.30 cantine in piazza. Alle 19 il live di Antonio Ballarano trio, cantautorato e dintorni, feat. Michele Fumanti & Juri Pecci

Venerdì 7 novembre torna l’ormai consueto appuntamento dell’autunno di via Birago. L’associazione di quartiere C.A.P. 06124 Aps propone un pomeriggio di socialità condivisa, condita da buon vino e castagne.

Dalle ore 18.30 in programma la terza edizione di Piazza diVigna: un percorso di degustazioni con ben 7 cantine umbre presenti. Uno spaccato di aziende vitivinicole regionali che proporranno i loro vini in banchi di assaggio in piazza. Ad accompagnare le degustazioni il tradizionale cartoccio di castagne, con i marroni del Mugello.

Un’iniziativa che punta a coinvolgere residenti e attività della via con l’obiettivo di ritrovarsi in piazza per una serata conviviale.

Oltre alle castagne ci sarà la possibilità di cenare e stuzzicare con le proposte gastronomiche di Birà food coop, POPUP libri, spunti e spuntini e Sud osteria popolare.

Le 7 cantine che hanno aderito all’iniziativa sono: LumiLuna, La Casa Dei Cini, Il Signor Kurtz, Cantina Cenci, Montecorneo 570, Podere Lucagnolo e Stilbono.

Ad accompagnare la serata la proposta musicale e artistica di uno degli interpreti più noti del panorama perugino. Alle 19 di scena il live di Antonio Ballarano trio, cantautorato e dintorni, feat. Michele Fumanti & Juri Pecci.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto a progetti di sostegno alla popolazione palestinese.

Come detto, l’evento promosso nel quartiere vuole essere un momento di festa, un modo informale per ritrovarsi in strada e fare comunità. L’iniziativa si inserisce nella progettualità che l’associazione di quartiere sta portando avanti da tempo in collaborazione con altre realtà associative (MenteGlocale), private (le diverse attività della via) e del privato sociale, come Birà food coop, l’ultima attività nata (dal basso) nel quartiere di via Birago a Perugia.