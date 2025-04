Sistema San Sisto ha celebrato la Giornata Mondiale della Terra

Tante le associazioni presenti all’iniziativa; tra i relatori anche David Grohmann, assessore all’Ambiente del Comune di Perugia

San Sisto (Perugia), 22 aprile 2025 – Sotto l’ombra di una bellissima e centenaria quercia roverella è andata in scena “La terra nelle nostre mani”, l’iniziativa che si è tenuta oggi (martedì 22 aprile), presso l’area verde del palazzetto dello sport di San Sisto a Perugia, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Terra.

L’evento è stato organizzato da Sistema San Sisto – sotto il coordinamento del segretario Eros Cozzari – in collaborazione con l’associazione Carnevale “I Rioni” e il Centro socio culturale “Il Sole” di San Sisto, con il patrocinio del Comune di Perugia e con la partecipazione della Banda Musicale Amici dell’Arte, Sentinelle del Mattino, #Alwayssmilig, Wwf, Fides, Legambiente Circolo Perugia – Valli del Tevere, Cittadinanza Attiva, San Sisto Calcio 2023 e Arcs Atletica Perugia.

Diversi i momenti in programma. L’iniziativa si è aperta con l’esibizione ragazzi 2015 del San Sisto Calcio, a cui hanno fatto seguito giochi ed attività ludico-sportive a cura dell’Atletica Libertas Arcs Perugia e una merenda per tutti i partecipanti. A metà mattinata sono intervenuti David Grohmann, assessore all’Ambiente del Comune di Perugia, il botanico Aldo Ranfa, lo zoologo Enzo Goretti e i rappresentati delle associazioni ambientaliste. Al termine si è tenuta la raccolta dei rifiuti, visibili e sottoterra, a cura di Legambiente e di Metal Detecting Asd Fides (Federazione Italiana Detectoristi Sportivi).

“Sono molto contento – ha dichiarato l’assessore David Grohmann – di aver celebrato qui la prima Giornata Mondiale della Terra della nostra consiliatura, in particolare sotto questa pianta roverella che è il simbolo di uno dei grandi patrimoni che abbiamo da tutelare, situata in un luogo poco visibile e periferico. In questo caso è dentro un vecchio fosso agricolo che conserva questa creatura straordinaria come questa che merita la nostra attenzione. Ora cominciamo con Sistema San Sisto un processo per la monumentazione di questa pianta. Sono contento, inoltre, che Sistema San Sisto abbia deciso di coinvolgere molte associazioni del territorio, perché questo è lo spirito con cui ci piacerebbe sempre che fossero condotte le attività: tutti insieme per il bene del territorio”.

Questa iniziativa non è la prima promossa dall’associazione del presidente Lucio Tabarrini. Lo scorso primo marzo ne ha organizzata un’altra per la tutela del viale più bello di Perugia, situato in via Gaetano Donizetti, che in primavera si colora di rosa grazie ai mandorli impiantati lungo la strada.