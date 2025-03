Sisma 2023, Presidente Proietti: “passi concreti per la popolazione colpita”

Stanziamento di 1,2 milioni di euro destinati ai contributi di autonoma sistemazione

La Presidente Proietti ha espresso gratitudine alla struttura commissariale e al commissario Guido Castelli per lo stanziamento di 1,2 milioni di euro destinati ai contributi di autonoma sistemazione (CAS), frutto di un impegno condiviso tra istituzioni nazionali e regionali. La misura approvata rappresenta un passo fondamentale per dare continuità agli interventi previsti dallo stato d’emergenza, già deliberato in seguito agli eventi sismici che hanno colpito i comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio.

“Questo finanziamento è un segnale tangibile dell’attenzione delle Istituzioni unite verso le persone e le famiglie colpite dal sisma – ha dichiarato la Presidente Proietti. Il CAS rappresenta un aiuto essenziale per coloro che, a causa dell’inagibilità delle proprie abitazioni, si trovano a dover affrontare spese aggiuntive per l’affitto o altre soluzioni abitative temporanee”.

La Presidente ha inoltre ribadito che l’azione del Governo si inserisce in un quadro di interventi che si aggiunge alle misure già in atto per garantire la sicurezza e il benessere delle nostre comunità. “Continueremo a lavorare a stretto contatto con le istituzioni per assicurare che ogni euro venga investito nel modo più efficace, rispondendo in maniera concreta alle numerose richieste provenienti dal territorio” ha spiegato la Presidente.

Il contributo varia in base alla composizione dei nuclei familiari e si propone di ridurre il disagio economico legato all’affitto e ad altre spese di sistemazione temporanea, evidenziando un approccio integrato di sostegno che coinvolge sia il livello nazionale che quello regionale.

La Presidente Proietti, in qualità di vice commissario alla ricostruzione, ha voluto ribadire l’impegno della Regione Umbria attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione che, con le professionalità e l’abnegazione dei professionisti che coinvolge, è dal 2016 un supporto costante e mirato alle aree più colpite dall’emergenza.