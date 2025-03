Sisma 2023: 1,2 milioni di euro dal Governo per i contributi di autonoma sistemazione

Nuove risorse per le famiglie ancora fuori casa a causa del terremoto del 9 marzo 2023. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, lo stanziamento di 1.205.000 euro a copertura dei Contributi di autonoma sistemazione (Cas) fino a dicembre 2025.

L’importante provvedimento si aggiunge ai 6.324.000 euro già assegnati in precedenza dal Governo per le misure di emergenza, tra cui il sostegno alle famiglie che non possono rientrare nelle proprie abitazioni, i contributi per le attività economiche danneggiate e gli interventi urgenti su edifici pubblici, scuole e beni culturali.

I fondi stanziati saranno trasferiti ai Comuni interessati dal sisma – Umbertide, Perugia e Gubbio – che provvederanno all’erogazione del Cas ai nuclei familiari ancora sfollati. Proprio questa settimana, il Comune di Umbertide ha erogato 112.566,13 euro per il Cas del mese di marzo, come regolarmente accade con cadenza mensile. I nuclei familiari che ne hanno beneficiato e che ne beneficiano nel comune di Umbertide sono 152.

Parallelamente, proseguono le interlocuzioni con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli. Dopo l’inserimento del sisma del 2023 nella Struttura Commissariale del post-sisma 2016, il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per il 2025, a cui si aggiungeranno 60 milioni per il 2026, per un totale di 90 milioni di euro.

Questo quanto dichiarato dal vicesindaco di Umbertide con delega alla Ricostruzione Sisma 2023, Annalisa Mierla: “Siamo in attesa dell’ordinanza che dovrebbe essere firmata tra pochi giorni dal commissario Castelli e che darà le direttive e aprirà la cosiddetta piattaforma Gedisi, formattata per il nostro terremoto. Appena sarà emessa questa ordinanza, tra l’altro mi prendo l’impegno, come ho già detto anche alla Regione e al commissario, di organizzare un’assemblea pubblica alla presenza di tutti i tecnici dell’Ust, in modo tale che i cittadini avranno tutte le domande e richieste che arrivano agli uffici comunali. L’Amministrazione Comunale di Umbertide continua a lavorare con determinazione per garantire il massimo supporto ai cittadini colpiti dal sisma, assicurando sia il proseguimento delle misure di emergenza che l’avvio concreto della ricostruzione.”