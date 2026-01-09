Sinergia UniPg e Giuliano Tartufi per offrire esperienze e opportunità agli studenti

Con la presentazione da parte degli studenti dei project work elaborati nelle settimane precedenti, si è conclusa la prima collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e l’azienda pietralunghese Giuliano Tartufi, una delle principali realtà italiane nel campo della lavorazione e commercializzazione del tartufo. Una sinergia tra una grande impresa del territorio e l’ateneo umbro volta a creare valore aggiunto ad entrambe le parti, ma soprattutto agli studenti.In particolare, questo primo progetto di collaborazione, stretto con il Dipartimento di Economia, nell’ambito della laurea magistrale in Economia e management, prevedeva che i circa trenta studenti coinvolti, suddivisi in gruppi di lavoro, analizzassero le attuali tendenze nel mercato del tartufo e proponessero politiche di marketing innovative da implementare sui mercati internazionali per migliorare la posizione competitiva dell’impresa.

A tal fine, l’indagine condotta sotto il coordinamento del professore Antonio Picciotti, insegnante del Laboratorio di strumenti digitali per la competitività, è stata strutturata in tre fasi, le prime due di analisi e la terza progettuale e di proposta. Alla presentazione dei lavori conclusivi, che si è tenuta al Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia, erano presenti anche il titolare della Giuliano Tartufi, Giuliano Martinelli, e la chief commercial officer Elisa Ioni ‘Lady Tartufo’.