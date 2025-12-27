Sicurezza stradale: Peltristo scrive a Regione, Provincia e Comuni per accelerare la realizzazione della rotatoria allo stadio di Castel del Piano

Il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia e Portavoce del Comitato Pievaiola, Augusto Peltristo, ha inviato una comunicazione ufficiale alla Regione Umbria, alla Provincia di Perugia e ai Comuni di Perugia e Corciano per chiedere una rapida revisione e accelerazione dell’iter relativo alla realizzazione della rotatoria in corrispondenza dello stadio di Castel del Piano, lungo la Strada Regionale 220 Pievaiola, all’intersezione con via Ciro Menotti e via dell’Armonia.

Lo scorso mese di maggio, il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Peltristo su “Sicurezza stradale. Richiesta alle autorità competenti installazione rotatoria S.R. 220 Pievaiola, intersezione via Ciro Menotti e via dell’Armonia, Castel del Piano”.

Illustrando l’atto, Peltristo aveva sottolineato l’importanza strategica della Pievaiola, asse viario fondamentale che collega Perugia a Città della Pieve, ricordando come il Comitato Pievaiola abbia promosso fin dal 2017 una petizione popolare – sottoscritta da oltre 4.000 cittadini – per sollecitare l’attuazione del protocollo d’intesa del 2013 tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e i Comuni di Perugia, Corciano, Magione, Panicale, Piegaro, Paciano e Città della Pieve, finalizzato all’adeguamento e al miglioramento funzionale del tratto compreso tra Strozzacapponi e Fontignano.

Peltristo ricorda inoltre che la Pievaiola è una strada regionale, la cui competenza è demandata alla Provincia di Perugia, e che la realizzazione della rotatoria richiesta – indispensabile per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti e per migliorare la fluidità del traffico – interessa direttamente sia il Comune di Corciano, con via Ciro Menotti, sia il Comune di Perugia, con via dell’Armonia.

«In ragione di ciò – afferma Peltristo – è necessario che tutte le Amministrazioni competenti e proprietarie collaborino attivamente alla progettazione e alla realizzazione, in tempi rapidi, della rotatoria lungo la S.R. 220 Pievaiola. Si tratta di un incrocio estremamente pericoloso, quotidianamente percorso da centinaia di cittadini, dove la sicurezza stradale non può più attendere».

Il Capogruppo di Fare Perugia FI richiama infine la responsabilità dell’attuale Giunta regionale, che deve assumersi l’onere del finanziamento dell’opera, seguendo l’esempio della precedente Giunta Tesei, che ha già finanziato la rotatoria di Agello, contribuendo al completamento del protocollo sulla Pievaiola, i cui lavori dovrebbero prendere avvio con il nuovo anno.

«Serve un impegno concreto e condiviso da parte di tutte le istituzioni coinvolte – conclude Peltristo – perché la sicurezza stradale non può essere ostaggio dei tempi biblici della burocrazia. Il nostro gruppo consiliare continuerà a vigilare e a sollecitare finché questa opera fondamentale non verrà finalmente realizzata».