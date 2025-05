“Sicurezza, rispetto e verità: l’opposizione non si presta alle strumentalizzazioni”

“Restiamo come sempre disponibili a costruire unità su temi importanti per Perugia, ma chiediamo e pretendiamo rispetto”

“Nel consiglio odierno – spiegano in una nota i consiglieri di opposizione – è emersa in tutta la sua evidenza la difficoltà dell’amministrazione comunale, della maggioranza di centrosinistra e, in particolare, del consigliere Donato nel gestire il tema sicurezza.

Prendendo a pretesto un ordine del giorno firmato congiuntamente con il consigliere Varasano – un atto serio, condiviso, in difesa delle forze dell’ordine e della tutela del Reparto Prevenzione Crimine – il consigliere Donato ha completamente snaturato il senso del dibattito, trascinandolo fuori dall’oggetto in discussione.

Ha scelto di usare l’aula consiliare per tornare sulla polemica della “cattiva immagine di Perugia”, collegandosi a servizi televisivi e ad attacchi all’opposizione del tutto fuori tema.

Un comportamento che ha dimostrato, ancora una volta, la difficoltà politica del consigliere Donato nel ruolo che ricopre, e soprattutto una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’aula e dello stesso consigliere Varasano, che quell’ordine del giorno lo aveva condiviso nel merito.

Ribadiamo la nostra vicinanza al SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia – che per primo ha lanciato l’allarme, difendendo con coraggio il presidio del Reparto Prevenzione Crimine.

E ringraziamo il Governo per aver confermato il mantenimento del Reparto a Perugia, smentendo le ipotesi di ridimensionamento e dimostrando attenzione verso la sicurezza del nostro territorio.

Noi abbiamo sempre agito con trasparenza e con coerenza.

Abbiamo sollevato il tema sicurezza con serietà, con il cuore, con la volontà di dare voce ai cittadini.

Non accettiamo che anche un atto tecnico, condiviso e istituzionale, venga strumentalizzato per colpire l’opposizione.

Per questo motivo, abbiamo deciso di non partecipare alla votazione di un ordine del giorno che, pur valido nei contenuti, è stato purtroppo svuotato del suo spirito originario da chi lo ha strumentalizzato per fini propagandistici.

Restiamo come sempre disponibili a costruire unità su temi importanti per Perugia, ma chiediamo e pretendiamo rispetto.

Il rispetto che oggi, purtroppo, è venuto meno”.