Sicurezza: installazione nuovi impianti di videosorveglianza a Lacugnano

Il consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana, Antonio Donato annuncia in una nota che,

Proseguono i lavori di installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza a Lacugnano, finanziati interamente dal Comune di Perugia. Si tratta di un intervento concreto, pensato per rafforzare le misure di prevenzione contro i furti in abitazione, i reati predatori e quei fenomeni che incidono sulla sicurezza quotidiana dei cittadini.

In un contesto nazionale in cui, secondo gli ultimi dati disponibili, i reati predatori sono tornati a crescere — con un aumento complessivo delle denunce pari all’1,7% nell’ultimo anno e un incremento dei furti in abitazione superiore al 5% — l’adozione di strumenti di controllo del territorio diventa una necessità, non un’opzione. La videosorveglianza, infatti, rappresenta oggi una delle misure più efficaci per prevenire i reati e supportare le forze dell’ordine nelle attività di contrasto, fortunatamente l’Amministrazione si é mossa con anticipo stanziando circa 240 mila euro per la realizzazione di questi impianti per il territorio comunale di Perugia.

Abbiamo scelto di lavorare con serietà, senza approcci ideologici, ascoltando i territori e trasformando gli impegni in azioni concrete. Insieme ai cittadini di Lacugnano e all’assessore Francesco Zuccherini abbiamo analizzato le esigenze della zona, definito il progetto e oggi ne vediamo la realizzazione. Ringrazio l’assessore Andrea Stafisso e gli uffici comunali per la cura con cui hanno seguito ogni fase della progettazione e dell’attuazione.

Proseguiremo su questa strada, con interventi capillari in tutti i quartieri della città, perché la sicurezza urbana si costruisce con fatti, responsabilità e presenza costante sul territorio