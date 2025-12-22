Dichiarazioni della sindaca Ferdinandi e del consigliere Donato a seguito dei fatti avvenuti nei pressi della Cattedrale di Perugia

In relazione ai fatti avvenuti nella notte, intorno alla mezzanotte, nei pressi della Cattedrale di Perugia, l’Amministrazione comunale intende esprimere un sentito ringraziamento agli informatori civici che, presenti sul posto, hanno dimostrato attenzione, senso civico e grande responsabilità.

Durante una discussione tra due giovani, alla quale alcuni passanti hanno assistito, uno dei soggetti ha estratto un coltello, mentre l’altro ha lanciato una bottiglia di vetro. Gli informatori civici, accortisi della situazione, si sono immediatamente avvicinati per comprendere quanto stesse accadendo e hanno contattato senza esitazione il numero di emergenza 112, invitando il soggetto armato a lasciare l’arma.

Compresa l’immediata attivazione delle Forze dell’Ordine, i due giovani si sono dati alla fuga. Il coltello è stato abbandonato sulle scale della Cattedrale e custodito dagli informatori civici fino all’arrivo della Polizia, alla quale è stato poi regolarmente consegnato.

Questo episodio dimostra quanto la presenza attenta degli informatori civici sia un elemento fondamentale anche nel sistema della sicurezza urbana

– dichiara Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana –.

Il loro comportamento corretto e tempestivo ha contribuito a evitare conseguenze ben più gravi. Ringrazio le Forze dell’Ordine, intervenute immediatamente sul posto con professionalità ed efficacia. Questo è il metodo giusto: attenzione, collaborazione e coordinamento, sempre più costante nell’interesse dei cittadini, dove il Comune fa sempre la sua parte

Interviene anche la Sindaca di Perugia, che dichiara:

Ringrazio gli informatori civici per il senso di responsabilità dimostrato e le Forze dell’Ordine per il pronto intervento. Episodi come questo confermano l’importanza del lavoro quotidiano svolto sul territorio e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire sicurezza e vivibilità alla città

