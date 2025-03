Sicurezza, Ferdinandi auspica “maggiore attenzione” dal governo nazionale

“attraverso un incremento nella disponibilità di agenti e mezzi a disposizione”

“In occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi oggi, ho ribadito l’impegno costante e talvolta straordinario di tutte le istituzioni locali e le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza nella città, specie nelle zone più sensibili come Fontivegge. Auspico che anche il governo nazionale possa dimostrare una maggiore attenzione attraverso un incremento nella disponibilità di agenti e mezzi a disposizione. In primo luogo, rinnovo la richiesta di nomina del nuovo Prefetto e sottolineo l’importanza di una programmazione stabile e a medio termine, in grado di affrontare le emergenze e porre le basi per interventi strutturali”.

Così in una nota la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.