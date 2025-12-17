Sicurezza a Perugia, nuovi impianti di videosorveglianza a Montelaguardia

Comunicato del consigliere comunale e delegato alla sicurezza urbana Antonio Donato

In un comunicato, Antonio Donato, consigliere comunale e delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia, commenta l’avvio delle installazioni dei nuovi impianti di videosorveglianza nel quartiere di Montelaguardia.

“Dalle parole ai fatti: a Montelaguardia stiamo dando una risposta concreta a una richiesta di sicurezza che i cittadini portano avanti da tempo”.

L’intervento, finanziato interamente dal Comune di Perugia, “rientra nel più ampio piano di rafforzamento della sicurezza urbana e ha l’obiettivo di contrastare i furti in abitazione e in generale i reati di tipo predatorio, fenomeni che in quest’area hanno inciso in maniera significativa anche a causa della particolare morfologia e della dislocazione del quartiere”.

“Questo è l’impegno che abbiamo assunto con i cittadini: ascolto, presenza costante nei territori e risposte reali”, prosegue Donato. “Un percorso costruito insieme al collega Fabrizio Ferranti, attraverso numerosi momenti di confronto e di vicinanza alla popolazione, che oggi trova una risposta tangibile e verificabile”.

L’installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza “rappresenta un’azione concreta di prevenzione e controllo del territorio, inserita in una strategia che punta a rafforzare la sicurezza nei quartieri più esposti e a migliorare la qualità della vita dei residenti”.

“Un’amministrazione credibile si misura così: prendersi cura dei quartieri e trasformare gli impegni in azioni concrete, senza slogan e senza ideologia”, conclude Donato. “Continueremo a lavorare quartiere per quartiere per rafforzare la sicurezza urbana e dare risposte puntuali ai cittadini”.