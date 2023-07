Si alza il sipario sul Music Fest Perugia, al via la 17ª edizione

Ecco i primi eventi, concerti e masterclass, disseminati nel centro storico della città

Si alza il sipario sulla diciassettesima edizione del Music Fest Perugia, in scena da martedì 25 luglio a lunedì 7 agosto, evento internazionale dedicato alla musica classica che vede la direzione artistica di Ilana Vered e quella esecutiva di Peter Hermes.

Dopo la giornata di martedì, dedicata all’accoglienza di studenti e musicisti da tutto il mondo, si parte con le masterclass tenute dai grandi maestri, la mattina e il pomeriggio, a cui si può assistere gratuitamente fino a esaurimento posti, così come alle prove che precedono i concerti, per poi arrivare ai master recital e ai concerti con orchestra, la sera, a pagamento (i biglietti sono acquistabili fino a mezz’ora prima nella location del concerto).

Ed ecco il programma: mercoledì 26 luglio c’è il concerto con orchestra ‘First play’, in cui alcuni dei giovani studenti presenti avranno l’opportunità di suonare per la prima volta con una ‘vera’ orchestra, diretta dal maestro Alessandro Alonzi, dalle 11 alle 14 nella chiesa di Santo Spirito. Alle 14 l’Auditorium (ex oratorio) di Santa Cecilia ospiterà l’audizione per ‘Le nozze di Figaro’, in cui i professori selezioneranno i ‘migliori’ studenti per la messa in scena dell’opera concertante, in programma il 5 agosto alla Sala dei Notari alle 21. Alle 18 sarà la volta dell’Opening Talk, masterclass di ‘benvenuto’ all’Hotel Sangallo. Alle 19 poi Marathon recital alla sala dei Notari e dalle 20 alle 22.30 la seconda parte del concerto ‘First play’ con orchestra diretta dal maestro Alessandro Alonzi nella chiesa di Santo Spirito.

La musica proseguirà giovedì 27 luglio , quando Alonzi guiderà le prove dell’orchestra nella Sala dei Notari, dalle 10 alle 13, seguite dalle prove per l’opera ‘Le Nozze di Figaro’, dalle 11 alle 18 all’Auditorium Santa Cecilia. Alle 18, speciale masterclass con il pianista John Perry, alla Sala dei Notari; seguirà un marathon recital alle 19 e alle 21 il concerto con orchestra diretta dal maestro Alonzi e a cui partecipano giovani artisti.

Venerdì 28 agosto la mattina sarà ancora dedicata alle prove, con il maestro Marius Stravinsky, pronipote del grande Igor, a dirigere l’orchestra alla sala dei Notari, dalle 10 alle 13, mentre all’Auditorium Santa Cecilia si terranno le prove per l’opera ‘Le Nozze di Figaro’ dalle 11 alle 18. La sala dei Notari, poi, ospiterà, alle 18 il master recital con i pianisti Jerome Lowenthal e Ursula Oppens, due artisti immancabili al Music Fest Perugia, e alle 19 Marathon recital gratuito, con grandi professori ‘a sorpresa’. Chiuderà la giornata il concerto del pianista Shai Zohar insieme a giovani musicisti, che suoneranno con l’orchestra diretta dal maestro Stravinsky, alla sala dei Notari alle 21.