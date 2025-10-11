Shibumi presenta l’Umbria all’Economic Challenge 2025

70
 

Il territorio regionale al 15° posto in Italia per menzioni online, analizzato attraverso social, blog, forum e siti di news

   

L’Umbria vista attraverso gli occhi del web: è questo il contributo che Shibumi ha portato all’Economic Challenge 2025 – Il Coraggio delle Scelte, svoltosi venerdì 10 ottobre al The Space Cinema di Corciano.

Con uno speech dal titolo “Geo Analytics: la percezione dell’Umbria“, Andrea Cannizzaro, co-fondatore e CMO di Shibumi, ha mostrato come il territorio regionale venga percepito online, attraverso un anno di monitoraggio delle conversazioni digitali su social network, blog, forum e siti di news.

I numeri raccontano di oltre 439.000 post in un anno, pari a circa un post al minuto, che collocano l’Umbria al 15° posto in Italia per menzioni online, circa la metà di quelle registrate dalla Puglia. Un volume che, rapportato alla popolazione, equivale a mezzo post a persona all’anno.

“Abbiamo ascoltato l’Umbria come fosse un brand – ha spiegato Andrea Cannizzaro – e i dati ci dicono che le keyword più ricorrenti citano il nome della regione, ma raramente il contesto. C’è un grande spazio per lavorare sull’identità, lo storytelling e soprattutto il posizionamento”.

Dall’analisi emerge un sentiment ampiamente positivo, ma anche un disallineamento tra ciò che viene raccontato sui canali istituzionali (turismo e cultura in primo piano) e i temi che emergono nei canali esterni, dove sostenibilità e imprenditorialità hanno maggiore rilevanza. Al centro della presentazione, la cosiddetta “regola del 4” su cui l’Umbria potrebbe lavorare come fosse un brand: Identità, Appartenenza, Storytelling e Posizionamento.

Accanto alla voce dei dati portata da Cannizzaro, Stefano Moretti, co-fondatore e responsabile Partnership e Relazioni, ha sottolineato la dimensione strategica della presenza di Shibumi all’Economic Challenge: “Il coraggio delle scelte non riguarda solo l’analisi, ma la capacità di trasformare i dati in valore per le imprese e le istituzioni. Con la nostra attività di partnership vogliamo rafforzare la presenza di Shibumi nel centro Italia, mettendo a disposizione di aziende e stakeholder le opportunità che il marketing digitale offre in termini di competitività e sviluppo”.

Moretti ha poi aggiunto parole rivolte direttamente al territorio: “Continueremo a monitorare la regione Umbria e l’intero centro Italia, mettendoci a disposizione delle imprese, degli imprenditori e delle istituzioni per contribuire alla crescita e al rafforzamento del tessuto economico locale”.

Il contributo di Shibumi si inserisce in un’edizione dell’Economic Challenge che ha visto oltre 500 partecipanti accreditati38 imprenditori 12 speaker confrontarsi sul tema “Il Coraggio delle Scelte“.

         