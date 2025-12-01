Denunciato il titolare

La Polizia di Stato di Perugia ha deferito in stato di libertà il titolare di un night club perugino poiché privo di regolare autorizzazione.

A seguito degli accertamenti espletati dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono infatti emerse numerose violazioni amministrative a seguito delle quali è stato disposto altresì il sequestro preventivo del locale.

Nel corso dei controlli effettuati è stato accertato che all’interno del capannone che ospita l’attività risultavano delle infiltrazioni di acqua, dovute alla copertura in eternit notevolmente usurata.

Il locale è risultato, inoltre, essere privo di un sistema di produzione di acqua calda sanitaria stante l’assenza nel relativo locale tecnico della caldaia che era stata asportata.

Le condizioni igienico sanitarie complessive della struttura sono risultate precarie: per il riscaldamento dei locali è stata utilizzata una bombola di GPL collegata ad una stufa a gas posta sotto il bancone dell’angolo somministrazione; sono risultati non funzionanti altresì la centralina di segnalazione e rilevazione allarme antincendio ed il sistema di aerazione nonché i servizi igienici destinati ai disabili, adibiti a magazzino.

Alla luce di quanto riscontrato, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha provveduto al deferimento in stato di libertà del titolare del night club ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 TULPS e 681 C.P. ed al sequestro preventivo del locale ai sensi art. 321 c. 3 bis c.p.p.