Secondo giorno per UmbriaLibri 2025: gli appuntamenti in calendario

Si riparte con un evento dedicato alla lettura per i più piccoli e si chiude con la presentazione dell’ultimo libro di Daria Bignardi

Nel pomeriggio, il focus dedicato alla letteratura dell’Olanda; al Cerp la mostra mercato degli editori umbri e alla Rocca Paolina la mostra FLUO! Libri accesi

PERUGIA 25/10/2025 – Grande successo per la giornata di apertura di UmbriaLibri 2025 a Perugia, che si è conclusa con il reading spettacolo a Palazzo dei Priori, ‘Paolo Nori racconta Delitto e Castigo di Dostoevskij’. Evento che ha richiamato un pubblico numeroso con una Sala dei Notari gremita di persone.

Il secondo giorno del Festival letterario è ripartito dagli eventi dedicati ai più piccoli. In mattinata, alla Sala Partecipazione del Consiglio Regionale, è stato presentato il libro ‘Ciccicocco Coccinella… narrare Comunità’ (Pulci Volanti) a cura del progetto BorgoZerosei e Nati per leggere (NpL) Umbria, alla presenza di Tommaso Bori, vice presidente della Regione Umbria e assessore alla Cultura.

Del libro – un’opera sonora e collettiva dedicata ai più piccoli – sono state stampate oltre 6.500 copie e, grazie al sostegno della Consulta delle Fondazioni bancarie umbre e della Regione Umbria, molte di queste sono state distribuite ai pediatri di libera scelta per essere regalati alle famiglie al bilancio di salute dei 12 mesi, per educare i bambini alla lettura già dall’infanzia.

Cuore pulsante del pomeriggio del sabato sarà il focus dedicato alla letteratura dell’Olanda, paese che insegna come convivere con la natura trasformandola in ispirazione, al quale saranno dedicati tre incontri.

Il primo si terrà alle ore 15.30 al Centro Servizi Alessi, dove verrà presentato il libro ‘L’Olanda riscoperta. Esplorazioni letterarie’ (LuoghInteriori), a cura di Franco Paris e Marco Prandoni alla presenza di Antonio Vella, titolare della casa editrice LuoghInteriori, e i curatori del testo.

Come può un borgo anonimo, vicino Amsterdam, trasformarsi in un vivace centro internazionale di artisti? Un rifugio creativo, capace di accogliere pittori come Picasso e Kandinskij e scrittori del calibro di Proust. La storia del pittoresco villaggio di Volendam viene raccontata nel libro ‘La scoperta dell’Olanda’ (Iperborea)’. Lo scrittore e giornalista olandese Jan Brokken, che presenterà il volume alle ore 17:00 alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, rifletterà su come piccoli borghi possono diventare crocevia di stili, passioni e idee.

Un’avventura nelle regioni artiche tra natura e storia, al confine tra la realtà e la favola, che porta alla scoperta di nuove ‘fantastiche’ specie animali. La storia documentatissima delle esplorazioni artiche, dell’esploratore olandese Willem Barents e non solo, viene presentata al pubblico perugino attraverso il volume di Frank Westerman ‘Bestiario artico’ (Iperborea). Scenari tra realtà e favola, tra vere e fantastiche specie animali arrivano alle 18.30 alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani: il giornalista olandese dialogherà con Marco Prandoni. Sarà presente anche il gruppo di lettura delle Biblioteche comunali di Perugia con Anna Migliorati in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Perugia che si esibirà nella performance “Chi ha paura di chi? Dialoghi artici tra Animale e Umano”, mise en espace tratta dal volume di Westerman, con Federica Ficola e Vittorio Monarca. Aiuto regia Maria Sole Basile Frondini, per la regia di Mirco Michelon. Entrambi gli eventi sono realizzati con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e Nederlands letterenfonds dutch foundation for literature.

Le donne al centro della dimensione della cura che trova una particolare espressione nella gravidanza e nel parto, ambiti che per molti secoli le hanno viste protagoniste incontrastate. A raccontare il corpo delle donne, alzando il sipario sulla scena del parto, ci pensa Erika Maderna nel suo libro ‘La memoria delle mani’ (Aboca) che verrà presentato alle ore 15,30 alla Sala del Consiglio Provinciale.

Possono i capolavori dell’arte ispirare nuove storie e nuovi racconti? Attorno a questa domanda ruota l’incontro delle ore 16:00 alla Galleria nazionale dell’Umbria – Sala Conferenze, durante il quale la scrittrice Melania Mazzucco e Costantino D’Orazio, storico dell’arte, saggista e direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, proveranno a dare una risposta, in un incontro tra letteratura e arti visive.

A trent’anni dalla sua scomparsa, Alessandro Raveggi ripercorre la storia di Alexander Langer, politico, saggista, giornalista ambientalista e pacifista italiano, che ha creduto nella possibilità di un’umanità multilingue e capace di valicare muri e frontiere. Il libro ‘Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer’ (Bompiani) sarà presentato alle ore 17:00 al Centro Servizi Alessi, incontro a cura del progetto ‘Cerniera di Sviluppo. Ambiente, economia, mobilità’. Insieme all’autore ci saranno Alfonso Morelli e Sabina Curti con l’intervento del gruppo di lettura ‘Onda libera’ della Biblioteca degli Arconi di Perugia con Gaia Rossetti.

Tanti gli appuntamenti per l’intera giornata tra laboratori, convegni e spettacoli. La protagonista di UmbriaLibri 2025 resta, ovviamente, la mostra mercato degli editori umbri allestita al CERP e visitabile tutti i giorni della manifestazione dalle ore 10:00 fino alle 20:00. Negli stessi orari, alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina, grandi e piccini possono sfogliare i ‘libri accesi’ della mostra Mostra FLUO!, ad ingresso libero.

A chiudere il programma di sabato, alle ore 21:00 alla Sala dei Notari, sarà Daria Bignardi con la prima presentazione ufficiale del suo ultimo libro ‘Nostra solitudine’ (Mondadori). L’autrice si confronterà con Nicola Lagioia sul senso della solitudine, che ‘può essere una prigione ma anche un posto da cui ascoltare il battito del cuore del mondo’.