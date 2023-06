Seconda edizione per il paradriving tour Cortona-Assisi

“Tutti in carrozza verso Assisi” questo il nome scelto dagli organizzatori per la seconda edizione del “paradriving tour”, un viaggio in carrozze trainate da pariglie di cavalli. La partenza e l’arrivo, anche quest’anno, sono in due luoghi francescani per eccellenza: le Celle di Cortona e la Basilica di San Francesco in Assisi. L’arrivo nella Città del Poverello è previsto per domenica 4 giugno alle ore 11.30. Il gruppo sarà accolto, in piazza Inferiore di San Francesco, e riceverà la benedizione del padre Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni.

Il tour è partito mercoledì 31 maggio da Cortona e si è già lasciato alle spalle le tappe di Tuoro sul Trasimeno, Passignano, San Feliciano (Magione) e Solomeo (Corciano). Oggi, sabato 3 giugno, sarà la volta di Perugia con l’arrivo in piazza IV Novembre. Le prossime tappe saranno Torgiano, Cannara per poi arrivare ad Assisi il 4 giugno.

Il programma è incentrato su “paradriving ed attacchi integrati”, carrozze guidate o in cui trovano alloggio persone con disabilità, che in questo contesto possono superare le barriere fisiche e relazionali che troppo spesso le limitano. Un progetto quindi che porta avanti il messaggio di pace, inclusione e attenzione verso i più deboli che il Santo Patrono d’Italia ci ha lasciato. Le persone con disabilità si avvicineranno al mondo equestre, condividendo spazi ristretti, nei quali è fondamentale la comunicazione, la fiducia e la collaborazione. Inoltre, attraverso l’andamento lento dei cavalli, potranno apprezzare le tradizioni e i paesaggi del territorio.

Non si potrebbe immaginare scenario migliore quale quello dei paesaggi umbro-toscani che con la loro spiritualità e le numerose bellezze storiche del territorio stanno accompagnando il meraviglioso viaggio.

Sono coinvolte persone con disabilità diverse insieme a ragazzi normodotati proprio per favorire l’inclusione, residenti nel territorio che si attraverserà e che si daranno il cambio durante le varie tappe. Sono le amministrazioni comunali, gli organizzatori del viaggio e le varie associazioni ad indicare le persone scelte prima della partenza, in modo tale che ci si possa conoscere e si possa costruire insieme l’attività della giornata.

L’evento è totalmente organizzato e gestito da volontari, senza nessuno scopo di lucro e tutti gli ospiti delle carrozze parteciperanno in modo gratuito.

Le carrozze, provenienti da varie parti d’Italia, sono guidate da tecnici specializzati e certificati da enti sportivi equestri nazionali. Sono 7 le carrozze con un totale di circa 30/40 posti a tratta.

Il team vede la presenza dell’Asd Scuderia Valmarino di Corciano (PG), della Trasitrek “viaggiare lento”, del Laboratorio Terrarte, della Comunità Capodarco di Perugia Onlus, dell’Opera Don Guanella Centro Sereni. La manifestazione ha il patrocinio di F.I.S.E. e F.I.S.E. Umbria.