Scuole: spazi rinnovati e più luminosi all’Itis Volta

Realizzati a tempo di record gli interventi di messa in sicurezza presso l’immobile scolastico di Piscille

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 19 agosto 2025 – A settembre gli studenti dell’Itis Volta potranno godere di uno spazio rinnovato e luminoso.

Lavori eseguiti a tempo di record e “a regola d’arte” presso l’immobile di Piscille che ospita l’Itis Volta di Perugia.

Sono in fase di ultimazione le opere, del valore di 400mila euro, per la messa in sicurezza mediante la sostituzione di controsoffitti e plafoniere non più performanti. I lavori hanno interessato le aule, i laboratori, gli uffici, l’ingresso principale e i corridoi di collegamento dell’immobile, (circa mq 3.800), che risultavano in stato di avanzato degrado.

L’intervento, secondo quanto riferisce il Servizio Gestione Manutenzione edilizia della Provincia di Perugia, è risultato complesso in quanto i lavori di sostituzione dei controsoffitti insistono su molte zone dell’istituto scolastico e oltre alle lavorazioni edili è stato necessario intervenire contemporaneamente per il risanamento degli impianti presenti sopra i controsoffitti.

Affidati ad una ditta locale, i lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti a regola d’arte e in tempi sorprendentemente brevi grazie alla sinergia con le ditte e il personale dell’Istituto Scolastico che nello specifico ha collaborato al coordinamento degli spostamenti del mobilio degli Uffici e delle aule interessati.

Il progetto è stato realizzato con risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.