Scuola primaria Garibaldi: oltre alle nuove finestre, a breve anche una nuova illuminazione esterna

Proseguono gli interventi di riqualificazione energetica alla scuola primaria “Garibaldi”, uno dei plessi più simbolici e amati della nostra città. Un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro sta infatti dando nuova vita all’edificio, rendendolo più moderno, sostenibile e accogliente per alunni, docenti e famiglie.

Il progetto di efficientamento energetico, ormai vicino alla conclusione, comprende la sostituzione completa degli infissi, con il rinnovo di 166 nuove finestre per una superficie totale di 671 metri quadrati. Un intervento che garantirà un sensibile miglioramento del comfort termico e della qualità degli ambienti.

Accanto agli infissi, è in fase di ultimazione anche la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento, che segnerà il passaggio dal tradizionale sistema a gas a una pompa di calore elettrica, una soluzione più efficiente, più ecologica e perfettamente in linea con le strategie energetiche di ultima generazione.

A completare il quadro, nelle prossime settimane la scuola sarà dotata anche di una nuova illuminazione artistica esterna sulla facciata che affaccia su via Garibaldi.

Si tratterà di un impianto a led, a basso impatto ambientale e alto risparmio energetico, progettato per valorizzare la bellezza architettonica dell’edificio. La nuova illuminazione permetterà inoltre di cambiare colore, offrendo la possibilità di celebrare eventi, ricorrenze o momenti significativi della comunità attraverso giochi di luce suggestivi.