Scomparsa di Graziella Tossi Brutti: il cordoglio di Sarah Bistocchi

Nota della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi

“Apprendo con grande dispiacere della morte di Graziella Tossi Brutti, storica avvocata distintasi nella professione e nella politica. Esponente di spicco della sinistra umbra, con una lunga esperienza in Parlamento, membro del Consiglio superiore della magistratura e vicesindaco di Perugia. Una donna pioniera di tante battaglie per la parità di genere in professioni fino ad allora prettamente maschili”. Così in una nota la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi esprimendo “cordoglio, a nome dell’Assemblea legislativa, al senatore Brutti e alla famiglia per la perdita di una figura che, di certo, ha lasciato una forte impronta alla storia moderna dell’Umbria”