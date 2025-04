Scheggino rende omaggio al suo ‘diamante nero’ dal 4 al 6 aprile

Tre giorni di iniziative tra convegni, musica, arte e spettacoli. Taglio del nastro con autorità venerdì alle 16. Domenica frittata al tartufo ‘da record’

Da venerdì 4 a domenica 6 aprile Scheggino renderà omaggio al tartufo con ‘Il Diamante nero’, attraverso una tre giorni ricca di iniziative che vede il sostegno del Consorzio del Bacino imbrifero montano (Bim) del Nera e Velino della Provincia di Perugia. Il taglio del nastro è fissato alle 16 di venerdì: parteciperanno il sindaco di Scheggino, Fabio Dottori e, per la Regione Umbria, la presidente Stefania Proietti e l’assessore al Turismo e alle Politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni.

Oltre all’esposizione di prodotti tipici, il borgo della Valnerina accoglierà convegni, musica, arte e spettacoli. Dopo l’esibizione della banda musicale nazionale dell’esercito italiano ‘Granatieri di Sardegna’, sarà presentata ‘Nero’, scultura in pietra lavica e bronzo di Bruno Tavani e Roberta Passantino, per poi procedere alla benedizione del Milite ignoto alle 17. Si prosegue alle 17.45 al Teatro Comunale per i saluti istituzionali del sindaco Fabio Dottori e del direttore artistico Massimo Zamponi. Qui saranno presentate le associazioni Uir – Omri, l’Unione degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la Croce Rossa Italiana, che hanno dato il patrocinio all’evento. Seguirà un aperitivo offerto da Urbani tartufi in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Spoleto e infine il Galà istituzionale, alle 20.30.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 5, il live Music Contest dalle 16 alle 21 in piazza Urbani, con Francesco Bussotti (Cantautorato Italiano), Crooel Monroe (Alternative Rock) e l’esperimento musicale, unico in Italia, che vedrà esibirsi insieme due talenti internazionali, il dj Manuel Ribeca e il tenore Roberto Cresca, oltre a artisti emergenti.

Non mancheranno i momenti di riflessione sullo sviluppo ecosostenibile con il convegno ‘La voce degli alberi’ alla presenza dello scienziato Antonio Brunori (sabato alle 9.30), l’evento di solidarietà e sostegno a favore di Teatro patologico e Anffas per loro, con la proiezione del film ‘Io sono un po’matto e tu?’ (sabato alle 21 alla presenza del regista Dario D’ambrosi e del cast che interagiranno con il pubblico), senza dimenticare il ‘Frittatona show e degustazione’ per un momento di convivialità all’insegna del gusto, con la preparazione della frittata al tartufo ‘da record’ e l’attore Giulio Berruti in veste di testimonial dell’evento, domenica 6 aprile alle 15.30.