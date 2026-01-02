Sanità territoriale in crisi: Peltristo chiede chiarezza su AFT e Guardia Medica

Il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia Augusto Peltristo ha scritto alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e al Direttore Generale Emanuele Ciotti per denunciare le gravi criticità nel servizio delle AFT del Distretto del Perugino e della Continuità Assistenziale (Guardia Medica).

Negli ultimi mesi – e in particolare in questo periodo dell’anno segnato dall’aumento dei casi influenzali – i cittadini stanno subendo pesanti disservizi

dichiara il Capogruppo

La carenza di personale e la mancata copertura di alcune sedi AFT, come Madonna Alta ed Ellera, hanno determinato un sovraccarico delle altre strutture territoriali, riducendo quel filtro fondamentale che dovrebbe evitare accessi inappropriati ai Pronto Soccorso, già in forte sofferenza

Situazione analoga anche per la Continuità Assistenziale, dove la mancanza di medici mette in grande difficoltà i professionisti di turno e crea disagi enormi ai cittadini, soprattutto nei giorni festivi. «Una condizione che – sottolinea – può anche aumentare il rischio di diagnosi non corrette e che finisce, ancora una volta, per riversarsi sui Pronto Soccorso».

Peltristo- chiede di conoscere le reali cause della carenza di medici e ha richiesto ufficialmente i report mensili delle turnazioni delle AFT e della Continuità Assistenziale, per analizzare le criticità di un sistema che non sta funzionando come dovrebbe.

In Umbria oltre 90.000 cittadini sono senza medico di base: un dato gravissimo e inaccettabile

prosegue il Capogruppo.

A pagarne il prezzo sono soprattutto anziani, fragili e residenti nelle aree interne, dove spesso non esiste nemmeno la medicina di gruppo. Non è giusto che migliaia di umbri restino senza un servizio sanitario essenziale

Il Gruppo consiliare invita infine l’Assessorato alla Sanità e la Direzione Sanitaria a investire seriamente sul personale sanitario, aumentando gli organici e prevedendo incentivi concreti per medici e operatori, sia nella sanità territoriale sia nei Pronto Soccorso.