Sanità territoriale, il ministro Schillaci ha partecipato all’evento di Sumai Umbria

“Il ruolo dello specialista ambulatoriale in un periodo storico come quello che stiamo vivendo – ha spiegato Castellani – ha un ruolo strategico nella sanità territoriale perché il medico convenzionato interno, grazie alla flessibilità contrattuale, fa la vera sanità di prossimità. L’obiettivo del Sumai è quello che i cittadini, nell’ambito della sanità umbra, ricevano cure di alta qualità, tempestive e distribuite equamente. Per questo diventa sempre più importante il dialogo fra ospedale e territorio come efficientamento delle cure e ottimizzazione delle risorse”.

“Sumai – ha dichiarato il ministro Schillaci – svolge un ruolo fondamentale nella medicina di prossimità, nella medicina territoriale. Credo che questo lavoro vada valorizzato, ci sono tante persone della specialistica ambulatoriale che non hanno il massimo di ore che potrebbero avere. In un momento di carenza di medici, in un momento in cui vogliamo rivalutare il servizio sanitario nazionale credo che collaborare con questi specialisti di alto livello sia fondamentale. Per questo sono qui, per incontrare colleghi, sentire quali sono le loro esigenze e insieme trovare forme per far sì che possano collaborare ancora meglio con il Sistema sanitario nazionale”.