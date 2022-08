Sanità: aggiornamento epidemiologico

Dati al 17 agosto

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 16 agosto è pari a 329.

L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in diminuzione attestandosi ad un valore di 0,64.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in diminuzione in tutte le classi d’età.

La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori in diminuzione.

Rispetto alla settimana precedente si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale (al 16 agosto 179 ricoveri in area medica e 2 ricoveri in terapia intensiva).

Al 16 agosto la prevalenza della variante Omicron 5 ha raggiunto l’89,6 per cento, mentre Omicron 4 è al 10,4 per cento. Omicron 2 in quest’ultimo sequenziamento non è stata rilevata.