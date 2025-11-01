San Sisto, Vescovi (Anima Perugia): “L’amministrazione conferma i ristori”

“Non si tratta di promesse future, ma di decisioni già assunte per offrire un sostegno vero e tangibile alle realtà economiche del territorio”

“San Sisto – sottolinea in una nota il capogruppo di Anima Perugia Riccardo Vescovi – è una realtà viva, produttiva e centrale per l’intero territorio comunale. Le difficoltà che molte attività economiche stanno affrontando in questi mesi a causa dei cantieri del BRT sono reali e ben note all’Amministrazione. Le abbiamo ascoltate direttamente, incontrando imprenditori e residenti, e sentiamo con forza la responsabilità di rispondere con misure concrete, non con slogan.

Per questo confermiamo, con la massima chiarezza, che i ristori per le attività coinvolte sono già previsti: gli atti sono stati approvati e le risorse stanziate. Non si tratta di promesse future, ma di decisioni già assunte per offrire un sostegno vero e tangibile alle realtà economiche del territorio.

È doveroso fare anche chiarezza sui tempi. La Sindaca ha annunciato pubblicamente l’attivazione dei ristori il 25 febbraio 2025; l’Ordine del Giorno dell’opposizione sul tema è stato presentato solo in seguito, il 20 giugno 2025. Lo affermiamo senza spirito polemico, ma per rispetto della verità: il percorso era già avviato da mesi. Allo stesso modo, è necessario ricordare che i ristori non possono essere erogati prima del 2026, in quanto ai fini fiscali occorre verificare il deficit reddituale relativo all’anno 2025. È questione di rispetto della Legge.

Riteniamo inoltre fondamentale sottolineare che non ci può essere contrapposizione tra chi opera per far crescere il tessuto economico locale e chi, ogni giorno, garantisce i servizi pubblici. Perugia cresce solo se cammina insieme, riconoscendo dignità e valore al contributo di tutti. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: essere accanto alle imprese, ai cittadini e ai lavoratori con senso di responsabilità, ascolto e spirito di collaborazione.

In questo momento non serve alzare i toni: serve serietà, impegno e lavoro quotidiano. Siamo, e continueremo a essere, dalla parte di chi investe, crea valore, rischia e contribuisce al bene della nostra comunità. La collaborazione politica è auspicabile a maggior ragione se si prende in considerazione che il progetto BRT lo sta portando avanti l’attuale amministrazione ma è stata una scelta totalmente in capo alla precedente. Per questo andiamo avanti insieme, con rispetto reciproco e concretezza. A San Sisto – come in tutta Perugia – devono parlare i fatti e gli atti e non le speculazioni politiche”.