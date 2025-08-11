Qualche giorno fa, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso la stazione ferroviaria di San Sisto-Silvestrini, a Perugia, dove ha soccorso un uomo, classe 1970, che aveva rappresentato la volontà di compiere un gesto estremo.

Le ricerche dell’uomo sono iniziate a seguito di una segnalazione, giunta presso la Sala Operativa della Questura, con la quale il fratello del 55enne riferiva che, poco prima, aveva ricevuto una chiamata da parte di quest’ultimo che aveva rappresentato la volontà di compiere un gesto anticonservativo.

Compresa l’emergenza e la delicatezza della situazione, gli operatori si sono attivati immediatamente al fine di rintracciare l’uomo.

Nel frattempo, l’operatore della Sala Operativa della Questura ha contattato al telefono il 55enne, tentando di rassicurarlo ed intrattenerlo in attesa dell’arrivo della Volante nei pressi della stazione ferroviaria.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti a rintracciare l’uomo che si trovava sul marciapiede vicino ai binari della stazione, in evidente difficoltà.

Dopo averlo avvicinato e posto in sicurezza, il 55enne è stato ascoltato e tranquillizzato dagli operatori che, successivamente, lo hanno affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione e repressione dei reati ma anche interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.