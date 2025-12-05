San Sisto: modifiche alla circolazione

Provvedimenti sulla circolazione stradale in via dei Tagliapietra

Sono in corso di realizzazione, nell’ambito delle opere per il Metrobus, i lavori di realizzazione di una nuova linea di fognatura in viale San Sisto, con contestuale collegamento della stessa alla rete.

Per consentire il completamento dell’intervento è stata emessa l’ordinanza n. 2417 del 4 dicembre 2025 che prevede provvedimenti sulla circolazione stradale in via dei Tagliapietra.

In particolare dal 9 al 15 dicembre sono previsti:

– il restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato di marcia disciplinato da specifica segnaletica anche notturna e impianto semaforico in via dei Tagliapietra, nel tratto terminale compreso fra l’accesso al parcheggio della Biblioteca comunale Sandro Penna e viale San Sisto. La lanterna semaforica dovrà essere regolata secondo le fasi e la temporizzazione dell’impianto semaforico fisso già presente all’intersezione fra viale San Sisto, via dei Tagliapietra e via Donizetti funzionante in orario 00 – 24;

– limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via dei Tagliapietra, nel tratto interessato dai lavori e in quelli ad essi adducenti.