San Sisto: Carabinieri intervengono per aggressione a un cittadino tunisino

Indagini in corso

Nella notte appena trascorsa, poco dopo le 24.00, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, insieme ai militari della Stazione di Castel del Piano, sono intervenuti nel quartiere di San Sisto, nell’area ricompresa tra le vie Albinoni e Doninzetti, a seguito di una comunicazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 in cui veniva segnalata l’aggressione patita da un cittadino di origini tunisine, dapprima oggetto di un tentativo di investimento e poi accoltellato da soggetti che si sono subito allontanati, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono stati prestati i soccorsi alla vittima, 27enne, che ha riportato diverse ferite da taglio sulla mano e al volto. Trasportato da personale del servizio “118” presso il locale pronto soccorso dell’Ospedale, lo stesso è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo Carabinieri di Perugia ha effettuato in loco un accurato sopralluogo al fine di acquisire utili elementi/tracce ai fini delle indagini.

Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento delittuoso e risalire all’identità dei responsabili.