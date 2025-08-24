San Sisto, arrestato 22enne per reingresso illegale in Italia

Era già stato espulso con divieto di ritorno per cinque anni
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle aree sensibili del capoluogo, con riferimento anche alla zona di S. Sisto, in alcune occasioni teatro di episodi di violenza, il personale della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del Battaglione Carabinieri di Firenze, impiegato a supporto del Comando Provinciale di Perugia, ha arrestato un 22enne di origine albanese, irregolare sul territorio nazionale.
Il soggetto, controllato a San Sisto, è risultato gravato da un decreto di espulsione e da un divieto di reingresso nel territorio nazionale per cinque anni, emesso dal Prefetto nel marzo di quest’anno.
Pertanto, l’uomo, illegalmente in Italia in violazione del provvedimento ed integrando così la fattispecie prevista dall’art. 13 comma 13 del Testo Unico sull’Immigrazione, è stato arrestato e, a seguito di udienza di convalida, espulso dal territorio nazionale per conferma del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.