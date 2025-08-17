San Sisto: arrestato 20enne albanese per spaccio di droga

E’ stato arrestato mentre viaggiava a bordo di un’auto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, nel corso dell’intensificazione dei servizi per il week-end di ferragosto, hanno arrestato un cittadino albanese di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato in località San Sisto mentre viaggiava a bordo di un’autovettura a lui in uso manifestando fin da subito uno stato di agitazione e nervosismo, motivo per cui è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare a seguito della quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 6 g.

Alla luce di quanto sopra il 20enne, accompagnato presso la caserma di Via Ruggia, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processato con rito direttissimo avanti al Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri di Perugia sul territorio, specialmente nel periodo di ferragosto