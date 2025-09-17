San Sisto, al via un corso gratuito dedicato ai caregiver

Il percorso formativo si terrà dall ’ 8 ottobre al 12 novembre con appuntamenti pomeridiani che si svolgeranno nella ex sede A.Fa.S., ed è aperto a tutti

Vicino a chi sta vicino”, è questo il titolo scelto per il progetto di formazione dedicato ai caregiver, ideato dalla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, Delegazione Umbria e realizzato in collaborazione con A.Fa.S. Azienda Speciale delle Farmacie di Perugia, con il patrocinio della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia.

Il corso, che prenderà il via l’8 ottobre prossimo fino al 12 novembre, si terrà a Perugia, nella sala polivalente A.Fa.S. in via Pergolesi 121 a San Sisto. Sei incontri pomeridiani, che hanno l’obiettivo di essere vicino concretamente e con strumenti operativi a coloro che, ogni giorno, si prendono cura di un familiare malato o con disabilità. Il corso, infatti offre ai partecipanti l’opportunità di accrescere la consapevolezza del proprio compito, complesso e caratterizzato da un significativo e costante impegno emotivo, oltre che fisico e sociale, permette loro di avere strumenti concreti e professionali per migliorare la qualità della vita di chi viene assistito e di chi assiste, e, non ultimo, dà la possibilità di condividere i propri vissuti, in rapporto anche all’esperienza formativa.

L’iniziativa è stata presentata nella mattina di mercoledì 17 settembre alla sala della Vaccara, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, il direttore generale di A.Fa.S. Raimondo Cerquiglini e la psicologa Ilaria Milletti per FondazioneANT Franco Pannuti, Umbria.

DICHIARAZIONI – “Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che rappresenta una risposta concreta ai bisogni reali di orientamento e supporto delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, spesso chiamate a districarsi nel complesso mondo dell’assistenza. – ha detto l’assessora comunale alle politiche sociali, Costanza Spera – Il Comune di Perugia continuerà a dare tutto il supporto necessario a progetti e percorsi condivisi come questo, che mettono al centro la persona e il valore della cura. Siamo orgogliosi che la collaborazione con AFAS sia diventata realtà e che questo corso possa offrire un sostegno reale ai caregiver, a chi ogni giorno si prende cura di chi ha più bisogno.”

“L’assistenza alle persone malate di tumore, per noi di ANT, è da sempre un concetto olistico e multidisciplinare, che mira a portare sostegno, cure e conforto, a 360 gradi, tanto a chi soffre quanto a chi gli sta vicino. – ha affermato la Presidente di ANT, Raffaella Pannuti – Per questo, da diverso tempo, organizziamo in tutta Italia corsi di formazione dedicati esclusivamente ai caregiver, ossia a chi, senza essere un professionista, si occupa quotidianamente di una persona cara in lotta con una malattia cronica, non solo e non per forza oncologica. Anche a Perugia, dunque, i nostri medici, infermieri, psicologi e psicoterapeuti sono pronti a condividere con i partecipanti al ciclo di seminari formativi il proprio sapere specialistico e la propria empatia, per tutelare sempre la dignità di chi soffre, malato o caregiver che sia”.

“Con grande piacere abbiamo messo a disposizione della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, Delegazione Umbria gli spazi della nostra sala polivalente di San Sisto e una nostra farmacista per questa lodevole e importante iniziativa di formazione rivolta ai caregiver. – hanno spiegato la vice presidente A.Fa.S. Sabrina Morosi e Raimondo Cerquiglini, direttore generale dell’Azienda – Siamo consapevoli che si tratta di un’attività molto importante per tutti coloro che assistono un familiare malato o con disabilità, perchè non solo fornisce strumenti professionali per migliorare l’assistenza stessa e la qualità della vita, ma favorisce il confronto con esperti professionisti del mondo sanitario e con altri caregiver, permettendo a questi ultimi di non sentirsi soli nello svolgere un compito, tanto importante quanto gravoso e troppo spesso non adeguatamente supportato. Come prevede il nostro statuto, – hanno concluso – A.Fa.S. ha anche il compito di fornire supporto e aiuto alla cittadinanza e questa è senza dubbio un’occasione per essere, come dice il titolo del corso, vicini concretamente a chi è vicino.”

PERCORSO FORMATIVO – Il primo incontro, mercoledì 8 ottobre alle ore 15.00, sarà dedicato al tema “Il caregiving: cosa significa prendersi cura di una persona malata” e vedrà l’intervento della psicologa di ANT Ilaria Milletti. Seguirà, mercoledì 15 ottobre alle ore 16.00, una lezione dedicata alle necessità pratiche nella gestione del paziente a domicilio, con particolare attenzione agli aspetti infermieristici, a cura di Maria Sportelli, infermiera di ANT e di Federica Messina, Farmacista A.Fa.S., che spiegherà come dotarsi di un adeguato armadietto farmaceutico casalingo. Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00 il fisioterapista Moreno Franicevic e la biologa nutrizionista di ANT Deborah Scarcella affronteranno il tema della gestione fisica e della mobilitazione del paziente a domicilio, offrendo inoltre un approfondimento sul supporto nutrizionale al caregiver. Il quarto incontro, mercoledì 29 ottobre alle ore 16.00, sarà dedicato all’importanza di riconoscere e gestire le emozioni del caregiver e al tema del dialogo in famiglia di fronte alla malattia. Interverrà ancora la psicologa Ilaria Milletti. Mercoledì 5 novembre alle ore 16.00 l’attenzione si sposterà sui diritti del caregiver e del paziente, sulla conciliazione tra caregiving, attività lavorative e accesso ai servizi pubblici di supporto. Il modulo sarà curato da Francesca Cagnoni, Ass. Soc. USL Umbria 1 Beatrice Boco, Ass. Soc. Comune di Perugia. Il percorso si concluderà mercoledì 12 novembre alle ore 16.00 con un incontro di riflessione e testimonianza, intitolato “Cosa mi porto a casa?”, condotto dalla psicologa di ANT Ilaria Milletti, che guiderà i partecipanti nella condivisione dei vissuti e nell’elaborazione dell’esperienza formativa.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la referente del progetto Francesca Riccioni al numero 348 3150317 o scrivere a francesca.riccioni@ant.it.