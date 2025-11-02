San Martino in Colle: denunciate due persone per ricettazione

per il reato di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato in stato di libertà due persone per il reato di ricettazione.

La volante della Questura di Perugia è intervenuta a seguito di una chiamata giunta al N.U.E. per la segnalazione di un furto occorso a bordo di un’auto, in località San Martino in Colle.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la proprietaria dell’autovettura la quale ha spiegato che, dopo che aveva lasciato la propria auto parcata nei pressi di una scuola, l’aveva ritrovata con il deflettore infranto e la sua borsa era stata asportata.

Inoltre, la vittima ha fornito agli agenti la descrizione di un’autovettura con a bordo un uomo ed una donna che si erano allontanati velocemente nelle immediatezze dei fatti.

Durante le successive attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno rintracciato un’autovettura corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima: a bordo della stessa erano presenti un uomo ed una donna che, alla vista degli agenti, hanno assunto un atteggiamento sospetto. Sottoposti a controllo, gli operatori hanno rinvenuto all’interno del veicolo vari strumenti atti allo scasso e frammenti di vetro riconducibili a precedenti effrazioni.

I due non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili circa il possesso degli oggetti rinvenuti. I successivi accertamenti hanno altresì consentito di confermare che parte della refurtiva rinvenuta fosse riconducibile al furto denunciato poche ore prima.

Pertanto, i due soggetti sono stati accompagnati in Questura dove, al termine delle attività di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Inoltre, il conducente dell’autovettura è stato altresì sanzionato in quanto sprovvisto di un titolo idoneo alla conduzione del mezzo in cui si trovava.