San Giustino, iniziative del Comune per la Giornata contro la violenza sulle donne

Arte, cultura e testimonianze per coinvolgere, sensibilizzare e costruire un futuro migliore

Il Comune di San Giustino apre la settimana dedicata alla Lotta alla Violenza con una serie di eventi legati al progetto “Liberedessere”, che spazieranno dall’esame delle problematiche legate al fenomeno, alla ricerca di strumenti per la sua soluzione, passando per le esperienze di donne che hanno realizzato le proprie aspirazioni combattendo per il rispetto di valori sottesi al concetto di parità di genere.

