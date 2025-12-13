San Giustino: avviata la campagna per la sostituzione delle Carte d’Identità cartacee

L’Amministrazione invita all’azione prima della scadenza europea

(Cittadino e Provincia) – San Giustino, 12 dicembre 2025 – L’Amministrazione comunale di San Giustino ha rilasciato un avviso alla cittadinanza in merito alla scadenza della carta d’identità cartacea dettata dalla normativa europea. In base alla regolamentazione europea, tutte le Carte d’Identità nel vecchio formato cartaceo cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso.

Il Comune intende in questo modo invitare i cittadini residenti al passaggio verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE) senza attendere l’ultimo periodo.

L’assessore con delega ai Servizi demografici e innovazione digitale, Andrea Guerrieri, ha voluto sottolineare i benefici: “La Carta d’Identità Elettronica è ormai uno strumento attivo e consolidato da molti anni nel nostro Paese. La sostituzione del documento cartaceo con la CIE è un’opportunità di semplificazione e di accesso per tutti i cittadini. La CIE non è solo un documento fisico più sicuro; è lo strumento primario per accedere in modo rapido e protetto ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Parliamo dei servizi del Comune di San Giustino, ma anche dei servizi sanitari regionali come Umbria Facile, dei portali nazionali come INPS e Agenzia delle Entrate, e di tutti gli altri enti. Questo è un passo importante verso la piena cittadinanza digitale, rendendo le interazioni con l’ente pubblico più veloci e sicure”.

Dai dati raccolti dagli uffici comunali, risulta infatti che circa il 10% della popolazione residente è ancora in possesso del formato cartaceo. L’Amministrazione invita questi cittadini ad attivarsi per tempo, per evitare disagi o l’impossibilità di utilizzare il proprio documento all’estero o per le pratiche amministrative.

Per il rilascio della CIE, l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di San Giustino è aperto, in Piazza del Municipio, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Si consiglia la prenotazione dell’appuntamento tramite il portale telematico del Comune https://www.comune.sangiustino.pg.it/EG0/EGHOMEPAGE.HBL o contattando direttamente l’Ufficio al numero 0758618411. Per il rilascio sono necessari la vecchia carta (anche se scaduta), una fototessera in formato passaporto e il pagamento di 22,00 euro.