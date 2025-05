San Giustino, aperte le iscrizioni per il nido estivo

Il servizio sarà operativo nel mese di luglio. Per le domande c’è tempo fino al 24 maggio

La Giunta comunale di San Giustino, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Enzo Franchi, ha deliberato l’attivazione del nido estivo rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il servizio, dedicato alla primissima infanzia, si svolgerà nei locali del nido d’infanzia convenzionato “L’Arcobaleno”, gestito dalla Cooperativa San Francesco di Sales, e potrà accogliere fino a 26 bambini, con la possibilità di estensione a 28 posti complessivi.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, tutte le attività saranno organizzate seguendo le disposizioni regionali e le linee guida ministeriali in materia di sicurezza, salute e tutela nei servizi educativi per l’infanzia. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro, sereno e stimolante, a beneficio di bambini, educatori e famiglie.

“Come Amministrazione comunale e assessorato alle Politiche Sociali – dichiara l’assessore Enzo Franchi – abbiamo ritenuto fondamentale dare continuità, anche durante il periodo estivo, alle attività socio-educative rivolte alla fascia 0-3 anni. Con questo intervento intendiamo offrire un concreto supporto alle famiglie, mettendo al centro delle nostre politiche sociali anche i bisogni dei più piccoli. Per i bambini, infatti, servizi come questi non rappresentano soltanto un’opportunità educativa, ma un diritto essenziale: quello al gioco, alla socializzazione tra pari e alla crescita in un contesto strutturato e attento ai loro ritmi di sviluppo”.

Le iscrizioni al nido estivo sono aperte fino al 24 maggio. Tutte le informazioni utili e la modulistica per presentare domanda sono disponibili al seguente link:

https://www.comune.sangiustino.pg.it/novita/notizie/novita_414.html