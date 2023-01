San Gemini, stanziati fondi per aiutare le famiglie a pagare le bollette

Sono finalizzati ad aiutare le famiglie meno abbienti a pagare le bollette di acqua, luce e gas i fondi stanziati dal Comune di San Gemini che ammontano a 20mila e 489 euro. A riferirlo è la giunta comunale che ha pubblicato un bando per la presentazione delle domande il cui termine scade a mezzogiorno del 28 febbraio.

Per accedere alle sovvenzioni occorre avere un Isee non superiore a 12mila euro e una composizione del nucleo familiare che rientri nei parametri stabiliti dal bando. Per famiglie composte da due persone sono previste 300 euro, per quelle da 3 a 4 componenti il contributo sale a 400, mentre per i nuclei da 5 persone in su sono previste 500 euro.

L’ammissione al beneficio, precisa l’amministrazione comunale, verrà effettuata dal responsabile dell’area servizi generali e socio-culturali, previa valutazione istruttoria dell’assistente sociale. Verrà quindi redatta una graduatoria degli aventi diritto in base all’ordine crescente del valore Isee e ai componenti del nucleo familiare. In caso di parità di Isee verrà data priorità alle famiglie più numerose e con presenza di minori.