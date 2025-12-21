San Francesco protagonista di una mostra ceramica nazionale

Il progetto è promosso dell’Associazione italiana delle 60 città di antica tradizione ceramica

L’inaugurazione a Deruta per gli stati generali della Strada Europea della ceramica poi diventerà itinerante

Una grande mostra ceramica nazionale dedicata a San Francesco in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dalla sua morte. A darle vita saranno le 60 città italiane di antica tradizione ceramica riconosciute dal Ministero del Made in Italy ed aderenti all’AICC, l’associazione italiana delle città della ceramica. Inaugurazione ad aprile 2026 a Deruta, in occasione degli stati generali della Strada europea della ceramica che si terranno appunto nella città umbra coinvolgendo tutta la regione.

La proposta, subito accolta ed approvata, è stata fatta venerdì a Montelupo Fiorentino nel corso dell’assemblea dell’Associazione italiana delle città della ceramica dal Sindaco di Deruta Michele Toniaccini, che in qualità di vice presidente nazionale e in assenza del presidente Massimo Isola ha guidato i lavori insieme alla direttrice dell’associazione Nadia Carboni. Il progetto ha ottenuto il via libera e potrà quindi iniziare a prendere forma nel rispetto del perimetro tematico delineato.

“Si tratta di un risultato senza precedenti – spiega Michele Toniaccini – perché vedrà collaborare tutte le più prestigiose realtà che garantiscono l’eredità culturale ed artistica, nonché l’autenticità e la storicità della produzione ceramica italiana. La grande mostra celebrerà San Francesco nella sua Umbria nell’anno della ricorrenza, con la possibilità che possa in una fase successiva diventare itinerante nelle altre città del circuito che vorranno ospitarla”.

Dell’associazione, che conta 60 aderenti, fanno parte tutti i più rinomati centri ceramici italiani, da Faenza a Caltagirone, da Vietri sul Mare a Grottaglie, da Capodimonte a Castellamonte, tanto per fare soltanto alcuni nomi, per un “giro d’Italia” tra tecniche, decorazioni, soggetti, colori, materiali e oggetti diversi ma tutti ambasciatori dell’eccellenza dell’artigianato artistico italiano. Un’idea dunque che costituirà, come è nelle finalità dell’AICC, una significativa opportunità di valorizzazione e promozione ma anche una possibile best practice da replicare in futuro.

“Non sarà l’unico grande evento che stiamo preparando per il summit europeo del prossimo anno a Deruta”, tiene a precisare il Sindaco Toniaccini. “A gennaio si terrà una riunione del comitato organizzatore e a quel punto potremo mettere a punto altre iniziative sulle quali ci stiamo da mesi confrontando con altre istituzioni, dalla Regione Umbria a Sviluppumbria alla Camera di Commercio e alla Fondazione Perugia ma anche molti altri soggetti. La mostra ceramica incentrata sulla figura dei San Francesco rappresenterà una delle punte di diamante della manifestazione e di questo non posso che ringraziare tutte le città della ceramica italiana che ci faranno ben figurare nel contesto europeo”.